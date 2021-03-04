

По факту убийства, произошедшего в Диди Дигоми, МВД задержало одно лицо

04.03.2021 12:45





МВД раскрыло факт убийства, произошедшего в тбилисском районе Диди Дигоми. Сотрудниками следственного управления департамента полиции Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве, попытке умышленного убийства, совершенной при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, задержан З.С., 1984 года рождения.



По данным МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 11 до 14 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемый в ходе взаимного противостояния, произошедшего из-за существовавших в прошлом разногласий, ранил из огнестрельного оружия двух человек - Ш.К., 2001 года рождения, и Т.Г., 1988 года рождения. В результате ранения Ш.К. скончался в клинике им. Ингороква, Т.Г. же проходит лечение в клинике им. Гудушаури, его жизни опасность не угрожает.



В качестве вещественного доказательства на территории, прилегающей к месту происшествия, правоохранители изъяли орудие преступления.



Расследование ведется по статьям 108, 19-109 и 236 УК Грузии», - сказано в информации, распространенной МВД.



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