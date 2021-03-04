

В Грузии за мошенничество задержаны 5 человек

04.03.2021 15:34





Сотрудниками Генеральной инспекции МВД на основании постановления судьи задержаны 5 человек по обвинению в подделке документа, мошенничестве в особо крупном размере и попытке обмана со стороны организованной группы.



За данный вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.



«В ходе расследования выяснилось, что подсудимые пытались обманным путем, с использованием фальшивых документов присвоить деньги, причитающиеся одному из граждан. По факту подделки документа, мошенничества и попытки обмана со стороны организованной группы начато расследование», - говорится в сообщении МВД.



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