

Журналистское расследование – преступники на службе у государства

04.03.2021 18:24



Дмитрий Беляев



2 марта Inopressa,ru опубликовала материал под названием «Убийство в Тиргартене: российская спецслужба, по-видимому, прячет жену предполагаемого убийцы», который является выдержкой из журналистского расследования немецкого издания «Der Spiegel» (авторы Роман Доброхотов, Кристо Грозев, Роман Лебергер и Фиделиус Шмид). Материал касается расследования убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В частности, утверждается, что причастность российских спецслужб к убийству не вызывает никаких сомнений.



Журналисты выяснили, что вскоре после убийства Хангошвили по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин России с паспортом на имя Вадима Соколова 1970 года рождения. Полиция тогда заявила, что также найдены велосипед убийцы и пистолет. По официальной версии германских правоохранителей киллер выбросил оружие в реку Шпрее и пытался уехать с места преступления на велосипеде.



The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании выяснили, что человека с таким именем и датой рождения, как у Соколова, нет ни в одной базе. По утверждению журналистов пересечь границу с таким документом он мог лишь при содействии российских спецслужб через дипломатические каналы. Как удалось выяснить журналистам, в действительности Соколова зовут Вадим Николаевич Красиков (род. 10.08.1965). Однако не маловажен факт того, что до 2015 года он находился в розыске в России за убийство предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова в Москве, который тоже был застрелен киллером-велосипедистом.



Совпадение? Может быть и так… но то, что с 2015 по 2019 года нет никакой информации об активности Красикова, человека которого разыскивали за убийство, и спустя четыре года снова засветившись по аналогичным обвинениям, наводит на определенные мысли и заключения. Неужели, наши спецслужбы, для своих грязных дел и ради прикрытия собственных задов, привлекают преступников, точнее убийц?! Привлекать - куда бы не шло, но ведь за такую «работу» они наверняка пользуются статусом «неприкосновенности». Как этими привилегиями может пользоваться преступник думаю не стоит объяснять.



Но история на этом не заканчивается. С разоблачением Красикова под угрозой стал вопрос причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили.



В новыми материалами расследования Der Spiegel, Bellingcat и The Insider выясняется, что поддельными паспортами российские спецслужбы обеспечили также жену и дочь Красикова. Выяснить это удалось журналистам по анализу телефонных соединений и местоположении мобильного телефона самого Красикова, которым пользовалась его жена еще долгое время после убийства Хангошвили.



Журналистам удалось выяснить, что «… вскоре после того, как ее муж был разоблачен журналом Der Spiegel и его партнерами, в декабре 2019 года женщина под фальшивым именем летала из Москвы на аннексированный Россией Крым. В месяцы, последовавшие за убийством, она, по-видимому, использовала мобильный телефон своего мужа: анализ данных о телефонных звонках и местоположении показывает, что она выключила устройство 6 декабря 2019 года в московском аэропорту Домодедово. Телефон, который, как предполагается, находился в ее пользовании, был включен 7 декабря в Крыму».



Как сообщается в расследовании «Во время полета в Крым Красикову сопровождала ее дочь. В списках пассажиров рейса из Москвы в Крым присутствуют два человека под другими именами, личные данные которых соответствуют Красиковой и ее дочери: указанные дни рождения совпадают с настоящими, только года рождения были изменены на один год». Журналисты, проводящие расследования поясняют, что «…о нахождении женщины и ее дочери на борту самолета свидетельствует анализ их телефонных данных».



По утверждению журналистов эпизоды расследования в отношении жены и дочери Красикова дали дополнительные данные о причастности наших спецслужб к убийству Хангошвили. В частности, «…в дни после разоблачения она часто разговаривала по мобильному номеру своего мужа с сотрудником ФСБ. К тому же один из сотрудников ФСБ также был на борту самолета, следовавшего из Москвы в Крым. Этот человек - по-видимому, имеющий звание генерала, - с тех пор летает туда каждый месяц" – говорится в публикации.



Зачем понадобились делать поддельные паспорта супруге и дочери Красикова, и переправлять под вымышленными именами в Крым, тоже повод дал размышлений. С одной стороны, это можно объяснить, как заботу о безопасности семьи Красикова от предполагаемого шантажа со стороны иностранных спецслужб. Но, с другой стороны, может все ан оборот – сами наши спецслужбы шантажируют Красикова его семьей. С поддельными именами, и под пристальным наблюдением ФСБ, Красикову придется сделать все, чтобы «честь» наших «спецов» не была очернена, в противном случае… А история с его телефоном, просто чтобы Красиков убедился, что на той стороне «трубки» точно его семья.



В любом случае, история с семьей лишний раз доказывает о причастности наших спецслужб к убийству Хангошвили.



Журналисты также указывают, что упомянутый выше таинственный генерал может быть интересен для следствия. Журналистам из анализа документов европейских консульств удалось выяснить, что «… в феврале 2019 года мужчина пытался запросить в греческом консульстве в Москве 90-дневную визу якобы для туристических поездок в Евросоюз в период с апреля по октябрь (В этот промежуток времени произошло убийство). Однако, Греция выдала 58-летнему мужчине визу лишь на один месяц с конца апреля по конец мая. Очевидно, это было неподходящее время для сотрудника ФСБ. Анализ российских баз данных о перелетах показывает, что в это время он, по-видимому, не летал в Европу", - говорится в публикации.



Тут тоже есть вопросы – какова была цель в организации этой поездки? Есть несколько предполагаемых версий. Первое – на месте координировать действия Красикова и обеспечить ему безопасный отход. И второе – «не оставлять свидетелей». К сожалению, мы этого не узнаем.



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