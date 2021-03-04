

Между министром обороны Грузии и секретарем обороны США состоялся телефонный разговор

04.03.2021 21:03





Состоялся телефонный разговор между министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и секретарем обороны США Ллойдом Остином.



По информации Минобороны, главы оборонных ведомств обсудили вопросы двустороннего стратегического сотрудничества в сфере обороны и планы на будущее.



Министр обороны Грузии поблагодарил своего коллегу за решительную поддержку и подчеркнул приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному страной евроатлантическому курсу.



По сообщению министерства, секретарь обороны США отметил, что сотрудничество с Грузией как выдающимся и надежным стратегическим партнером имеет большое значение для «Пентагона». Он выразил готовность к большему взаимодействию и дальнейшему углублению партнерства. Основное внимание было уделено совместному участию грузинских и американских войск в «Миссии решительной поддержки» в Афганистане.



В беседе с Ллойдом Остином, Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул важность решительной поддержки новой администрации США перед лицом угроз со стороны России. Министр отметил, что встречи на высоком уровне с США, совместные военные учения и поддержка США являются демонстрацией непоколебимого стратегического партнерства в регионе.



Министр также рассказал о поддержке США успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия и остановился на дальнейших перспективах расширения сферы сотрудничества.



В завершении телефонного разговора министр обороны Грузии поблагодарил секретаря обороны США и выразил надежду на официальную встречу в ближайшем будущем», — говорится в заявлении министерства.



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