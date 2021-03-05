

«Новичок» - политическое оружие Кремля против собственных граждан

05.03.2021 13:53



Сергей Михеев



Прошло три года после отравления бывшего сотрудник ГРУ Сергея Скрипалья и его дочь Юлию. 4 марта 2018 года их обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери и в срочном порядке доставили в больницу, где и диагностировали отравление.



В последствии, следы яда, жертвами которого стали Сергей и Юлия, были найдены в тех местах, которые в тот день они посещали. Расследование выявило, что максимальная концентрация отравляющего вещества было нанесено на ручке входной двери дома, в котором проживал отец семейства Скрипалей. Расследованием установлено, что первым к ручке прикоснулся Сергей, от того и получил он самую большую порцию яда и его состояние было гораздо тяжелее, чем Юлии, которой досталось меньшая доза яда. Все-же обоих удалось спасти благодаря оперативности и высокой квалификации местной медицинской службы. Пострадали также сержант Ник Бейли, который первым осматривал жилище Скрипалей и прикасался к отравленной ручке двери, и эксперт-криминалист, непосредственно исследовавший вещи, принадлежавшие Скрипалям.



В ходе расследования Британские эксперты из секретной химической лаборатории «Портон-Даун» определили, что при отравлении использовалось боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок». Эти выводы также подтвердили в Организации по запрещению химического оружия.



Следствием было установлено, что отравление совершили два сотрудника ГРУ - Анатолий Чепига и Александр Мишкин, прибывшие в Лондон под именами Александр Пертов и Руслан Боширов. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей, а также в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и выслала 23 российских дипломата. Страны Евросоюза и США, а также ряд других стран предприняли аналогичные шаги.



В августе 2018 года и в августе 2019 года США ввели два пакета санкций против России в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прямо и категорично заявила, что отравление было санкционировано российским руководством, а министр безопасности Великобритании Бен Уоллес возложил ответственность за отравление лично на Владимира Путина.



После проведенного расследования, последовавшими заявлениями видных мировых политиков и с учетом санкционных последствий, не у кого не осталось сомнений в том, что отравление дело рук Путинского режима. По мнению одного из разработчиков «Новичка» Вила Мирзаянова, Сергей и Юлия Скрипали не погибли из-за того, что в этот день в Солсбери был сильный туман и высокая влажность ослабила отравляющую силу «Новичка». Скрипали остались живы, а за нашей страной - Россией - твердо закрепилась репутация страны, правительство которой постоянно нарушая все международные правила, жестоко расправляется с собственными гражданами в любой стране мира, пренебрегая и игнорируя законы этих стран, не брезгуя ничем, даже применением запрещенного боевого химического оружия.



С учетом неудавшегося акта отравления Навального в России, не осталось сомнений, что попытка ликвидации Скрипалей дело рук нынешнего правящего режима России. Почерк, исполнение и даже отравляющее вещество - «Новичок», все идентично, все сходится. Отравления стало неким фирменным знаком, фишкой нынешнего режима, который, ради самосохранения готов идти по трупам собственных граждан.



Тем не менее, случаи со Скрипалями и Навальным нельзя рассматривать как отдельно взятые, единичные случаи. Эти события звеня одной цепи - цепи системной преступности. Подтверждением тому являются нашумевшие отравления происшедшие в период правления Путина:

- в 2003 году был отравлен журналист «Новой газеты» Юрий Щекочихин, который писал о причастности ФСБ к контрабанде наркотиков;

- в 2004 году была отравлена Анна Политковская, летевшая в Беслан и выпившая «чай с сюрпризом» в самолете;

- в 2006 году был отравлен Александр Литвиненко;

- в 2009 году был отравлен Александр Перепеличный, помогавший международным следственным группам в изучении коррупционных схем российских чиновников;

- в 2015 и 2017 годах, дважды был отравлен Владимир Кара-Мурза;

- в 2018 году был отравлен издатель интернет-СМИ «Медиазона» Петр Верзилов;

- в 2018 году был отравлен писатель и журналист Дмитрий Быков.



Ни одно из этих происшествий не было расследовано. В любом нормальном государстве расследование и наказание виновных таких нашумевших дел был бы на контроле у первых лиц государства. У нас, официально, уверен, что так и было, но с одной оговоркой - контроль велся в противоположном направлении, чтобы все замяли и расследование спустили на тормозах. Весь этот процесс проходил под личным контролем нашего президента, который на вопрос о причастности российских спецслужб к отравлениям, отвечал всегда цинично – «Хотели бы отравить - отравили бы».



В конечном итоге в цивилизованном мировом сообществе за нашей страной укоренился весьма плачевный имидж. Россию называют страной, где для президента отравление собственных граждан стало излюбленным способом для физического устранения и устрашения политических оппонентов и неугодных ему лиц.



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