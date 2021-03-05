

Глава МВД: В Грузии увеличились киберпреступность и убийства

05.03.2021 14:36





По заявлению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, в стране сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство.



Как заявил Гомелаури, выступая с речью в парламенте Грузии в рамках «министерского часа, 2020 год был трудным годом.



«Страна по сей день борется с пандемией и в этом МВД исполняет значительную роль. Параллельно, сотрудники министерства борются с криминалом и предоставляют гражданам необходимые сервисы в обычном режиме. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, министерство продолжает эффективно работать для обеспечения общественного порядка и безопасности», - заявил Гомелаури.



Глава МВД сказал и о существующей в стране криминогенной обстановке и отметил, что в результате усилий правоохранителей, в 2020 году, сравнительно с 2019 годом, число зарегистрированных преступлений сократилось на 12%.



«Сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство, в том числе уменьшилось и число фактов ограбления квартир. Увеличилась киберпреступность, что является глобальным вызовом и обусловлено повышенным использованием интернет-ресурсов. возросли фаты насилия в семье, также на 8 фактов возросло убийство», - заявил Вахтанг Гомерлаури.



По его же словам, остаются и вызовы, для решения которых в министерстве проходит и планируется ряд реформ.



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