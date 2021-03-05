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Гомелаури: В 2020 году к ответственности привлечен 71 нарокореализатор


05.03.2021   15:44


По заявлению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, за онлайн-торговлю наркотиками задержаны и привлечены к ответственности 16 лиц, при этом были закрыты 13 интернет-магазинов по реализации наркотиков.

Об этом Гомелаури рассказал в «формате министерского часа» в парламенте Грузии.

По заявлению министра внутренних дел, приоритетным направлением для ведомства остается проведение строгой политики в отношении торговцев наркотиками.

«Для нас остается приоритетным проведение жесткой политики в отношении торговцев наркотиками. В 2020 году за реализацию наркотиков к уголовной ответственности был привлечен 71 нарокореализатор, изъяты: 89 кг героина; 1 кг кокаина; 6.5 кг нового психоактивного вещества и 7 000 таблеток суботекса и субоксина», - заявил Гомелаури.

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