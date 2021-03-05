

Пентагон выразил готовность помочь Грузии в укреплении обороноспособности

05.03.2021 15:52





Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Грузии Джуаншером Бурчуладзе.



Как сообщают в Минобороны Грузии, Ллойд Остин выразил готовность на большую вовлеченность США и углубление партнерства Вашингтона и Тбилиси.



Его грузинский коллега Джуаншер Бурчуладзе акцентировал внимание на угрозы, идущие из России и важности поддержки новой администрации. Бурчуладзе отметил, что встречи на самом высоком уровне, общие военные учения и поддержка США в регионе демонстрируют непоколебимое стратегическое партнерство. Он также выразил надежду, что в ближайшее время встретится с Остином.



«Оба лидера отметили силу и надежность стратегического партнерства США и Грузии, которые основаны на общих интересах и ценностях. Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Бурчуладзе за роль Грузии в миссии Твердая поддержка и выразил благодарность за жертвы грузинской армии в Афганистане. Министр Бурчуладзе выразил благодарность за помощь США в военной модернизации Грузии и реформах, подчеркнув при этом российскую угрозу», — говорится в заявлении оборонного ведомства США.



В свою очередь глава Минобороны США «подтвердил поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее признанных международным сообществом границах, а также приверженность помогать Грузии развивать ее обороноспособность перед лицом российской агрессии и ее зловредного влияния».



О своем разговоре с Бурчуладзе Остин также написал в Twitter:



«У меня была продуктивная беседа с Министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. США остаются надежными сторонниками суверенитета и территориальной целостности. Департамент обороны ценит наше стратегическое партнерство и привержено к укреплению общих интересов безопасности», — пишет Ллойд Остин.



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