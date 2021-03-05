

Глава МВД все еще только обещает задержать Бадри Эсебуа, совершившего вооруженное ограбление банка в Зугдиди

05.03.2021 18:30





«Задержание Бадри Эсебуа, если не сегодня, то завтра обязательно произойдет. К примеру, три недели назад мы задержали человека, разыскиваемого за тяжелое убийство, совершенное 12 лет назад», - заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури с трибуны парламента Грузии. Отвечая на соответствующий вопрос депутатов, он подчеркнул, что не любит хвалиться, и заранее не станет говорить, когда Эсебуа будет задержан, завтра, послезавтра, через час или максимум через месяц.



«Было два пути – или мы должны были войти и провести операцию, и могли погибнуть люди, или же должны были сделать то, что сделали. Я объяснил премьеру, какие были варианты. Их не придумали ни Гомелаури, ни Гарибашвили и ни Гога Мгебришвили – это американский стандарт! Он сказал мне, никакого кровопролития! Мы конечно же пытались его задержать, как не пытались… Не могли же мы его так просто отпустить?! Наш сотрудник рискнул своей жизнью и сел к нему в машину. Мы могли провести операцию вместе с ним, однако там сидели еще трое граждан, и угроза их жизни была весьма велика, поскольку он сидел в машине с гранатой с вытащенной чекой. И там я решил не начинать штурм, потому что, если бы граната взорвалась, никто бы там не выжил», - заявил Гомелаури.



По его словам, ведется работа над задержанием Эсебуа, однако он не будет говорить о том, какие конкретные оперативные мероприятия проводятся, поскольку не может информировать Эсебуа, насколько они близки или далеки от него.



«Согласен, что его нужно задержать. Поверьте, более всех мы хотим, чтобы он был задержан и строжайшим образом наказан», - заявил Вахтанг Гомелаури.



Бадри Эсебуа разыскивается за нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди.



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