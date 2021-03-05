|
|
|
Глава МВД Грузии о ситуации с семейным насилием: Бьют и мужей
05.03.2021 19:36
В 2020 году число зарегистрированных фактов семейного насилия в Грузии увеличилось по причине роста обращаемости. Об этом сегодня заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте в рамках «министерского часа».
По его словам, жертвами семейного насилия становятся как женщины и дети, так и мужчины.
«Что касается семейного насилия, обращаемость увеличилась. Если раньше было условно 400 случаев, то сегодня их 500.
Очень часто в «112» звонят соседи, говорят, что слышат какой-то шум. Мы выезжаем и выясняется, что избит ребенок, избита жена. Реже, но иногда бывает, что избивают мужей. Это может вызвать улыбку, но действительно была такая тема. Действительно случалось, что избит был муж – жена ударила, его обнаружили с пробитой головой. Конечно же, мы обыкновенно начинали следствие.
Было много случаев, когда мать оказывалась избита своим ребенком. Спрашиваешь, почему не звонили, ведь это продолжается уже долго, отвечают: «А если ребенка задержат?». Это большая беда для каждого из нас и, тем более, для грузинского мужчины.
Все должны быть включенными – соседи, сестра, брат, дети, и сообщать в полицию не должно быть постыдным», — заявил Гомелаури.
Согласно данным на сайте МВД Грузии, в период с 1 января по 31 декабря 2020 года в стране было зафиксировано 5 204 факта насилия в семье, что на 6,92% больше по сравнению с данными за 2019 год. Раскрыты почти 66% этих преступлений, то есть 3 434 факта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна