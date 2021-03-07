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Минобороны Грузии: обновленный Су-25 успешно выполнил испытательный полет
07.03.2021 20:10
Минобороны Грузии сообщат о том, что первый в стране модернизированный штурмовик Су-25 успешно выполнил испытательный полет в субботу, 6 марта.
Работа по модернизации Су-25, также известного как «Грач», проводилась совместно с Акционерным обществом «ТАМ Тбилавиастрой» и государственным военным научно-техническим центром «Дельта», сообщает ведомство.
«Данная модификация Су-25 имеет двойное назначение, что дает возможность выполнять как боевые, так и учебные полеты. Испытательные полеты на каждом последующем самолете будут проводиться поэтапно, по определенному договором графику», — сказано в заявлении Минобороны.
Добавим, что «Тбилавиастрой» начал выпускать штурмовки модели Су-25 в 1979 году. После распада Советского союза при помощи Израиля на заводе были собраны модернизированные летательные аппараты Су-25 КМ «Скорпион».
Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
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