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В Поничала проводится спецоперация
09.03.2021 12:48
В одном из домов в Поничала ведется обыск. Задержан один человек.
Мать заряженного 42-летнего мужчины пояснила, что причиной ареста ее сына стало обнаружение наркотика в доме. Однако, по словам самого арестованного, наркотик ему подложили в карман.
На данный момент полиция ограничила периметр вокруг дома желтой лентой.
На месте находятся представители спецподразделений, а также криминальная полиция. В доме и в гараже задержанного проводится обыск.
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