

В Поничала проводится спецоперация

09.03.2021 12:48





В одном из домов в Поничала ведется обыск. Задержан один человек.



Мать заряженного 42-летнего мужчины пояснила, что причиной ареста ее сына стало обнаружение наркотика в доме. Однако, по словам самого арестованного, наркотик ему подложили в карман.



На данный момент полиция ограничила периметр вокруг дома желтой лентой.



На месте находятся представители спецподразделений, а также криминальная полиция. В доме и в гараже задержанного проводится обыск.



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