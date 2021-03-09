Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Поничала проводится спецоперация


09.03.2021   12:48


В одном из домов в Поничала ведется обыск. Задержан один человек.

Мать заряженного 42-летнего мужчины пояснила, что причиной ареста ее сына стало обнаружение наркотика в доме. Однако, по словам самого арестованного, наркотик ему подложили в карман.

На данный момент полиция ограничила периметр вокруг дома желтой лентой.

На месте находятся представители спецподразделений, а также криминальная полиция. В доме и в гараже задержанного проводится обыск.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна