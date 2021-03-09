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В Грузии во время семейного конфликта погиб ребенок
09.03.2021 12:49
По данным МВД, во время семейного конфликта в Кахетии погиб ребенок. По данным МВД, отец ребенка арестован по обвинению в домашнем насилии, назначена экспертиза для определения причины смерти несовершеннолетнего ребенка.
По факту домашнего насилия сотрудниками Кахетинского УВД задержан гражданин З.Ш., 1985 года рождения. Он был арестован в муниципалитете Гурджаани. Следствием установлено, что задержанный словесно и физически оскорбил свою жену, 1996 года рождения, во время семейного конфликта. «Во время конфликта женщина держала ребенка — ребенка 2020 года рождения, который потерял сознание и умер», — говорится в заявлении.
Инцидент расследуется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии.
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