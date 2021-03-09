

Дело Шакарашвили: пятеро обвиняемых признаны виновными в умышленном убийстве

09.03.2021 16:01





Мцхетский районный суд вынес приговор по делу футболиста Георгия Шакарашвили. Пятеро обвиняемых признаны виновными в «умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах».



Троих обвиняемых - Арчила Гагнидзе, Вахтанга Чиковани и Николоза Ревазишвили приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор в отношении двоих несовершеннолетних – З.Х. и А.К. будет объявлен на дополнительном заседании.



22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние. Пяти лицам обвинение было предъявлено по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». Обвинение против других лиц включало организацию и участие в групповом насилии, а также незаконное лишение свободы и групповое насилие.



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