

Троим обвиняемым в убийстве Георгия Шакарашвили дали по 16 лет тюрьмы

09.03.2021 17:20





Троим обвиняемым в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили троим лицам – Арчилу Гагнидзе, Николозу Ревазишвлили и Вахтангу Чиковани дали по 16 лет тюрьмы, а приговор по делу двух несовершеннолетних будет оглашен 16 марта. Это решение было объявлено судьей Мцхетского районного суда Бидзиной Стуруа.



Дело об убийстве Георгия Шакарашвили в Мцхетском районном суде рассматривалось 8 месяцев. По этому делу допрошены до 100 свидетелей и исследованы как заключения экспертов, так и вещественные и письменные доказательства.



Никто из 5 задержанных своей вины не признает.



Для справки, тело футболиста Георгия Шакарашвили было найдено в реке Арагви 22 июня 2020 года. Этому предшествовала словесная перепалка, начавшаяся между гостями вечеринки, устроенной по случаю дня рождения на даче, расположенной в Мцхете, которая впоследствии переросла в физическое противостояние, во время которого был избит осужденный Вахтанг Чиковани.



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