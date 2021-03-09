

Министро обороны Грузии провел встречу с послом США Келли Дегнан

09.03.2021 22:29





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял посла США в Грузии Келли Дегнан. Информацию об этом распространяет пресс-служба Минобороны.



По сообщению ведомства, стороны обсудили текущие вопросы и планы на будущее американо-грузинского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.



"Министр обороны поблагодарил американского дипломата за образцовое сотрудничество и отметил, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Грузии, которые решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.



В ходе разговора было обращено внимание на совместное участие грузинских и американских военных в «Миссии твердой поддержки» в Афганистане.



Министр обороны подтвердил готовность грузинской стороны продолжать вносить вклад в международную безопасность при поддержке США.



На встрече стороны обсудили обстановку безопасности в регионе и угрозы со стороны России.



В рамках двустороннего сотрудничества в 2021 году, основное внимание было уделено успешной реализации Программы оборонной готовности Грузии (GDRP), осуществлении обновленной Инициативы существенного пакета НАТО-Грузия, развитию Совместного центра подготовки и оценки (JTEC), усилению Сил специальных операций, развитию возможностей киберобороны и запланированных в Грузии совместных военных учений.



Посол США выразила поддержку текущим реформам в Силах обороны Грузии и готовность к дальнейшему углублению сотрудничества», - отмечается в информации.





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