

Обвиняемому в убийстве родителей и бабушки в Телави избрано заключение под стражу

10.03.2021 13:28





Телавский районный суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого в убийстве родителей и бабушки. Судья Мамука Циклаури удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал 28-летнему Александру Абрамишвили меру пресечения в виде заключения под стражу.



Правозащитник задержанного Лали Чавелашвили обратилась к судье с ходатайством об оставлении Абрамишивили без меры пресечения. По словам Чавелашвили, у ее подзащитного есть определенные проблемы со здоровьем, что может создать угрозу его жизни.



На судебном заседании присутствовал и сам обвиняемый, однако он воспользовался правом хранить молчание.



Случай произошел на ул. Гошадзе в Телави 7 марта. 28-летний Александр Абрамишвили убил из огнестрельного оружия родителей и бабушку, после чего сам сообщил об этом полиции. В связи с произошедшим фактом расследование ведется по «е» подпункту 2-й части «а» подпункту 3-й части статьи 109 прим 11 и 4-й части статьи 236 УК Грузии, что умышленное убийство трех членов семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах и противоправное ношение огнестрельного оружия.



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