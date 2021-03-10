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МВД Грузии: По обвинению в торговле наркотиками задержаны 11 человек


10.03.2021   18:28


В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Тбилиси, поселке Поничала и в городе Марнеули, сотрудниками МВД Грузии и прокуратуры Грузии по обвинению в незаконном обороте наркотиков было задержаны 11 человек.

Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков в особо крупном размере. Обвинение предусматривает наказание от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

По данным МВД Грузии, следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотики.

«На основании постановления судьи правоохранители неоднократно проводили контрольную закупку у обвиняемых наркотического вещества «героин» и производили скрытую аудио-видео запись покупки.

При обыске частных квартир и домов задержанных, полиция изъяла подготовленные к продаже наркотики — 45 упаковок «героина» и деньги», — говорится в сообщении ведомства.

Дело расследуется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии.

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