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МВД Грузии: По обвинению в торговле наркотиками задержаны 11 человек
10.03.2021 18:28
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Тбилиси, поселке Поничала и в городе Марнеули, сотрудниками МВД Грузии и прокуратуры Грузии по обвинению в незаконном обороте наркотиков было задержаны 11 человек.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков в особо крупном размере. Обвинение предусматривает наказание от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
По данным МВД Грузии, следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотики.
«На основании постановления судьи правоохранители неоднократно проводили контрольную закупку у обвиняемых наркотического вещества «героин» и производили скрытую аудио-видео запись покупки.
При обыске частных квартир и домов задержанных, полиция изъяла подготовленные к продаже наркотики — 45 упаковок «героина» и деньги», — говорится в сообщении ведомства.
Дело расследуется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии.
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