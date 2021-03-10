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НАТО передала Силам обороны Грузии транспортные средства
10.03.2021 19:42
Агентство по закупкам и услугам НАТО (NSPA) передало пять автомобилей средней проходимости марки Renault Совместному центру обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
По информации Минобороны Грузии, передача транспортных средств направлена на расширение возможностей центра, повышение мобильности и улучшение логистической составляющей.
На основе соглашения от 2017 года, сторона НАТО закупила для Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия различные типы транспортных средств (в общей сложности 20 единиц), общая стоимость которых составляет 1,2 млн. евро, — отметили в Минобороны Грузии.
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