

НАТО передала Силам обороны Грузии транспортные средства

10.03.2021 19:42





Агентство по закупкам и услугам НАТО (NSPA) передало пять автомобилей средней проходимости марки Renault Совместному центру обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).



По информации Минобороны Грузии, передача транспортных средств направлена на расширение возможностей центра, повышение мобильности и улучшение логистической составляющей.



На основе соглашения от 2017 года, сторона НАТО закупила для Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия различные типы транспортных средств (в общей сложности 20 единиц), общая стоимость которых составляет 1,2 млн. евро, — отметили в Минобороны Грузии.



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