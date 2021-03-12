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МВД Грузии: отчим 11-летней девочки обвиняется в сексуальном насилии


12.03.2021   13:41


По информации МВД в Грузии, в крае Гурия отчим систематически применял сексуальное насилие в отношении 11-летней девочки.

Мужчина 1991 г.р был задержан в Озургети. Его обвиняют в осуществлении различных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

«Следствие установило, что обвиняемый совершил различные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 г.р. Также было установлено, что Д.М совершал эти действия систематически», — говорится в заявлении.

Следствие ведется по подпункту «Е» второй части и подпункту «А» четвертой части 11-ой прима 138-й статьи УК Грузии. В случае признания виновным обвиняемому грозит заключение сроком от 15 до 20 лет.

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