

МВД Грузии: отчим 11-летней девочки обвиняется в сексуальном насилии

12.03.2021 13:41





По информации МВД в Грузии, в крае Гурия отчим систематически применял сексуальное насилие в отношении 11-летней девочки.



Мужчина 1991 г.р был задержан в Озургети. Его обвиняют в осуществлении различных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.



«Следствие установило, что обвиняемый совершил различные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 г.р. Также было установлено, что Д.М совершал эти действия систематически», — говорится в заявлении.



Следствие ведется по подпункту «Е» второй части и подпункту «А» четвертой части 11-ой прима 138-й статьи УК Грузии. В случае признания виновным обвиняемому грозит заключение сроком от 15 до 20 лет.



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