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МВД Грузии сообщило о задержании обвиняемого в умышленном убийстве
15.03.2021 13:23
По информации МВД Грузии, арестован обвиняемый по делу об умышленном убийстве в Каспи (край Шида Картли).
Следствием установлено, что обвиняемый в отместку нанес удар холодным оружием гражданину Н.Г., 1987 года рождения, в результате чего тот скончался на месте.
«Правоохранители задержали гражданина З.К. Вскоре после инцидента его арестовали по горячим следам. При обыске его дома в качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления — нож», — сказано в сообщении.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает умышленное убийство. В случае признания задержанного виновным ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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