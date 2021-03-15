

МВД Грузии сообщило о задержании обвиняемого в умышленном убийстве

15.03.2021 13:23





По информации МВД Грузии, арестован обвиняемый по делу об умышленном убийстве в Каспи (край Шида Картли).



Следствием установлено, что обвиняемый в отместку нанес удар холодным оружием гражданину Н.Г., 1987 года рождения, в результате чего тот скончался на месте.



«Правоохранители задержали гражданина З.К. Вскоре после инцидента его арестовали по горячим следам. При обыске его дома в качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления — нож», — сказано в сообщении.



Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает умышленное убийство. В случае признания задержанного виновным ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



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