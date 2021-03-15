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В Шатили сгорела школьная столовая
15.03.2021 14:16
Сегодня, 15 марта, утром в школьной столовой в Шатили [Душетский муниципалитет края Мцхета-Мтианети] возник пожар, который не распространился на основную часть школы-пансиона.
По данным Министерства образования Грузии, в результате пожара никто не пострадал, школьный процесс продолжается.
Здание школьной столовой стоит рядом с основной частью школы, и огонь не распространился на основную часть учебного заведения.
Пожар тушили сотрудники службы спасения, пограничной полиции и местные жители.
Здание школы-пансиона было полностью отремонтировано летом 2019 года и после пожара, который произошел в октябре того же года. Восстановление было завершено в октябре 2020 года, школа рассчитана на 20 учеников. По данным министерства, на данный момент в школе учатся 5 учеников, 11 учителей ведут процесс обучения удаленно.
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