

По обвинению в торговле людьми задержаны 2 гражданина Грузии

15.03.2021 14:17





По факту торговли людьми в муниципалитете Ниноцминда задержаны отец и сын, сообщает Министерство внутренних дел Грузии. Они проходят по подпунктам «Б» и «Е» третьей части статьи 143 УК Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.



Следствием установлено, что обвиняемые в 2015-2016 годах пообещав трем гражданам Армении хорошие трудовые условия, подготовили всю необходимую документацию для их переезда в Грузию. Пострадавшие были перевезены на автомобиле обвиняемых в муниципалитет Ниоцминда, где их эксплуатировали на одной из животных ферм. Сообщается, что граждане Армении подвергались регулярным запугиваниям, их лишили документов, не выплачивали заработную плату на протяжении многих лет.



За пострадавшими велось постоянное наблюдение, на территории их пребывания были установлены видео камеры.



О преступлении стало известно, когда одному из граждан Армении удалось сбежать с фермы. Беглец предпринял попытку пересечь государственную границу Грузии, во время которой был задержан правоохранителями.



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