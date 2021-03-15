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Береговая охрана МВД принимает корабли НАТО в территориальных водах Грузии
15.03.2021 17:19
Береговая охрана пограничной полиции министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). По данным МВД, в состав подразделения входят: флагманский корабль CRISTOBAL COLON (Испания), REGINA MARIA (Румыния), KEMALREIS (Турция) и SMELI (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия.
По данным ведомства, портовый визит направлен на улучшение взаимодействия между военно-морскими силами Грузии и стран-участниц и стран-партнеров Альянса.
«На фоне пандемии коронавируса визит второго постоянного военно-морского подразделения НАТО в Грузию является четким сигналом поддержки в отношении нашей страны. Важно, что визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море.
Визит подразделения в Грузию проходит в полном соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний. В целях превенции возможного распространение COVID-19, встречи будут проводиться дистанционно, а запланированные совместные учения предусматривают только маневры кораблей без взаимодействия с экипажем.
Корабли НАТО покинут территориальные воды Грузии 18 марта, после завершения запланированных учений с береговой охраной МВД», — говорится в информации МВД.
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