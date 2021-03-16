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Сайт парламента Грузии подвергся кибератаке
16.03.2021 18:01
Сегодня на сайт парламента Грузии была совершена кибератака. Информацию об этом распространяет департамент по связям с общественностью и информации законодательного органа.
«Сегодня на сайт парламент Грузии была совершена кибератака, в связи с чем ведутся технические работы на домене www.parliament.ge. Прямые трансляции пленарных заседаний и других мероприятий будут временно ограничены на веб странице», — говорится в сообщении.
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