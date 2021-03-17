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МВД начало расследование по делу предполагаемого повреждения баннера с изображением Ники Мелия


17.03.2021   15:50


МВД начало расследование по делу предполагаемого повреждения баннера с изображением Ники Мелия выстрелом из огнестрельного оружия.

По данным МВД, по данному факту к ним не обращались, и на основании информации, опубликованной в СМИ, было начато расследование. Об этом говорится в заявлении МВД.

Расследование ведется по статьям 187 и 236 Уголовного кодекса Грузии — нанесение ущерба чужому имуществу и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия.

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