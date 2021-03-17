

Второе постоянное военно-морское подразделение НАТО вошло в территориальные воды Грузии

17.03.2021 15:51





Второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) вошло в территориальные воды Грузии, в состав которого входят: флагманский корабль CRISTOBAL COLON (Испания), REGINA MARIA (Румыния), KEMALREIS (Турция) и SMELI (Болгария). Подразделение возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия.



«Целью визита является повышение совместимости между военно-морскими силами Грузии и странами-членами и странами-партнерами Альянса.



Важно, что визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море», — говорится в распространенной информации.



Визит подразделения в Грузию проходит в полном соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний.



Корабли НАТО покинут территориальные воды Грузии 18 марта, после завершения запланированных учений с береговой охраной МВД.





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