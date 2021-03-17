

ЧВК «Вагнер» - путь, ведущий в Международный суд

17.03.2021 17:17



Сергей Михеев







В реальности, патроном и создателем ЧВК «Вагнера» является особо-приближенный к Путину бизнесмен, имеющий цель стать депутатом ГосДумы РФ, Евгений Пригожин, в народе именуемого как «повар Путина». Хотя об этом не раз писали, как российские, так и зарубежные СМИ, наши власти, в том числе администрация Президента, не только отвергали причастность России к этой организации, но заявляли так же что вообще не знают о такой организации. Тем временем, возвращаясь домой с «горячих» точек, бойцов ЧВК «Вагнера» награждают государственными наградами, вплоть до присвоения «Героя России», высокие чины страны принимают их на красной дорожке всеми почестями, устраивают пышные приемы для особо отличившихся. В этом ракурсе самое интересное то, что на вопросы о ЧВК Вагнера Путин не раз отвечал - российские граждане, находясь за рубежом, могут работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, если не нарушают российские законы.



Что подразумевается под «продавливанием своих бизнес-интересов», четко видно на видео событий 2017 года в Сирии, которое 2019 году

Данный факт подтверждает в своем декабрьском интервью с «Медузой» один из членов ЧВК «Вагнера» Марат Габидуллин. По его словам, на это зверское деяние приказ отдал командир отряда Дмитрий Уткин – «…сейчас из-за четверых дебилов, которые забивают кувалдой и обезглавливают дезертира-ополченца, про всех остальных [в ЧВК] думают, что они такие же кровожадные упыри. Но это же сам «Вагнер» [командир ЧВК Дмитрий Уткин] призывал их это сделать! С целью устрашения [других потенциальных дезертиров из сирийской армии]. И видео, как мне говорили, снять приказал тоже он: «На хер заколбасьте их и в интернет выложите, чтобы все [сирийское] ополчение видело» цитирует Габидуллин слова Уткина. «Это уже, ***** [черт возьми], ненормально — и Пригожин не должен забывать, что это его любимый начальник призвал все это сделать. И что мы сами создали эту ситуацию, своими руками. Этих четырех садистов теперь надо привлечь к ответственности — а на каких основаниях ты это сделаешь? Ты же только что сказал, что «их там нет» !..» - эти слова Габидуллина из интервью данное им изданию «Медуза».



«Ведомости» сообщает, что «…дело касается видео, которое распространилось в интернете в июне 2017 г. На нем говорящие по-русски люди в военной форме избивают сирийца в гражданской одежде, используя, в частности, кувалду. Осенью 2019 г. появилось «продолжение» видео, где этому человеку отрубили голову и сожгли тело. В ноябре того же года «Новая газета» сообщила, что, по ее сведениям, участниками пыток и убийства сирийца являлись сотрудники так называемой российской ЧВК «Вагнер», участвующей в сирийской гражданской войне на стороне правительства Сирии. Издание также назвало имя убитого и одного из избивавших его, после чего обратилось в СК, Генпрокуратуру и Кремль. Ни о каких следственных мероприятиях после этого не сообщалось. В декабре 2019 г. «Фонтанка» назвала имена еще двух участвовавших в избиении и убийстве россиян».



Вроде все ясно. Есть видео, названы причастные лица, заявление о требовании начать расследование внесены в соответствующие структуры, но порочный круг оказался нескончаемым – заявителя каждое ведомство, а это в данном случае независимое издание «Новая газета», переадресовывают от одного к другому. Что же касается Администрации Президента, то там как обычно – «мы ни причем»! «Мы ничего не знаем и ничего не слышали»



В понедельник Русская служба «Голоса Америки» сообщила, что «Три правозащитные организации в понедельник сообщили об обращении в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, подозреваемых в причастности к жестокому убийству жителя Сирии в 2017 году».



Как сообщает издание, российский правозащитный центр «Мемориал», Международная федерация за права человека и Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений заявление подали от имени брата убитого сирийца Мохаммада аль-Абдуллы, который, по словам правозащитников, дезертировал из сирийской армии.



Как заявили правозащитники Русской службе «Голоса Америки» это обращение «…знаменует собой важный первый шаг к привлечению российских наемников к ответственности за множество военных преступлений, совершенных не только в Сирии, но также в Ливии и Центральноафриканской Республике». По мнению юристов, в России, с учетом факта близости Пригожина с Путиным, возбуждение дело маловероятно, однако «…называют обращение в СК частью юридической стратегии, призванной довести дело до Европейского суда по правам человека».



«Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» - эти крылатые слова Остапа Бендера из бессмертного шедевра «12 стульев» вполне подходят к создавшейся ситуации.



Нашему правительству остается выбор – сохранить лицо перед лицом мировой общественности и наказать виновных по всей строгости закона РФ, чем докажут всем о непричастности к этим событиям, или же дело в конечном итоге дойдет до международного суда. А там церемониться точно не станут. Вокруг ЧВК «Вагнер» то и дело всплывают все новые обстоятельства. Российское правительство, разумеется, отрицает всякий контакт с этой организацией. И это понятно - по нашему законодательству любая частная военная организация считается вне закона. Более того, граждане России, которые принимают участие в виде наемников в боевых действиях в другой стране преследуются УК РФ. Сама ЧВК «Вагнера» официально в России не зарегистрирована. Это все по закону. А что происходит в реальности?В реальности, патроном и создателем ЧВК «Вагнера» является особо-приближенный к Путину бизнесмен, имеющий цель стать депутатом ГосДумы РФ, Евгений Пригожин, в народе именуемого как «повар Путина». Хотя об этом не раз писали, как российские, так и зарубежные СМИ, наши власти, в том числе администрация Президента, не только отвергали причастность России к этой организации, но заявляли так же что вообще не знают о такой организации. Тем временем, возвращаясь домой с «горячих» точек, бойцов ЧВК «Вагнера» награждают государственными наградами, вплоть до присвоения «Героя России», высокие чины страны принимают их на красной дорожке всеми почестями, устраивают пышные приемы для особо отличившихся. В этом ракурсе самое интересное то, что на вопросы о ЧВК Вагнера Путин не раз отвечал - российские граждане, находясь за рубежом, могут работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, если не нарушают российские законы.Что подразумевается под «продавливанием своих бизнес-интересов», четко видно на видео событий 2017 года в Сирии, которое 2019 году опубликовало издание "Новая газета" . На видео запечатлено зверское убийство четырьмя бойцами ЧВК «Вагнера» сирийского дезертира-ополченца, которого забили кувалдой, затем обезглавили его, лопатой отрезали руки, повесили за ноги, облили бензином и подожгли.Данный факт подтверждает в своем декабрьском интервью с «Медузой» один из членов ЧВК «Вагнера» Марат Габидуллин. По его словам, на это зверское деяние приказ отдал командир отряда Дмитрий Уткин – «…сейчас из-за четверых дебилов, которые забивают кувалдой и обезглавливают дезертира-ополченца, про всех остальных [в ЧВК] думают, что они такие же кровожадные упыри. Но это же сам «Вагнер» [командир ЧВК Дмитрий Уткин] призывал их это сделать! С целью устрашения [других потенциальных дезертиров из сирийской армии]. И видео, как мне говорили, снять приказал тоже он: «На хер заколбасьте их и в интернет выложите, чтобы все [сирийское] ополчение видело» цитирует Габидуллин слова Уткина. «Это уже, ***** [черт возьми], ненормально — и Пригожин не должен забывать, что это его любимый начальник призвал все это сделать. И что мы сами создали эту ситуацию, своими руками. Этих четырех садистов теперь надо привлечь к ответственности — а на каких основаниях ты это сделаешь? Ты же только что сказал, что «их там нет» !..» - эти слова Габидуллина из интервью данное им изданию «Медуза».«Ведомости» сообщает, что «…дело касается видео, которое распространилось в интернете в июне 2017 г. На нем говорящие по-русски люди в военной форме избивают сирийца в гражданской одежде, используя, в частности, кувалду. Осенью 2019 г. появилось «продолжение» видео, где этому человеку отрубили голову и сожгли тело. В ноябре того же года «Новая газета» сообщила, что, по ее сведениям, участниками пыток и убийства сирийца являлись сотрудники так называемой российской ЧВК «Вагнер», участвующей в сирийской гражданской войне на стороне правительства Сирии. Издание также назвало имя убитого и одного из избивавших его, после чего обратилось в СК, Генпрокуратуру и Кремль. Ни о каких следственных мероприятиях после этого не сообщалось. В декабре 2019 г. «Фонтанка» назвала имена еще двух участвовавших в избиении и убийстве россиян».Вроде все ясно. Есть видео, названы причастные лица, заявление о требовании начать расследование внесены в соответствующие структуры, но порочный круг оказался нескончаемым – заявителя каждое ведомство, а это в данном случае независимое издание «Новая газета», переадресовывают от одного к другому. Что же касается Администрации Президента, то там как обычно – «мы ни причем»! «Мы ничего не знаем и ничего не слышали»В понедельник Русская служба «Голоса Америки» сообщила, что «Три правозащитные организации в понедельник сообщили об обращении в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, подозреваемых в причастности к жестокому убийству жителя Сирии в 2017 году».Как сообщает издание, российский правозащитный центр «Мемориал», Международная федерация за права человека и Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений заявление подали от имени брата убитого сирийца Мохаммада аль-Абдуллы, который, по словам правозащитников, дезертировал из сирийской армии.Как заявили правозащитники Русской службе «Голоса Америки» это обращение «…знаменует собой важный первый шаг к привлечению российских наемников к ответственности за множество военных преступлений, совершенных не только в Сирии, но также в Ливии и Центральноафриканской Республике». По мнению юристов, в России, с учетом факта близости Пригожина с Путиным, возбуждение дело маловероятно, однако «…называют обращение в СК частью юридической стратегии, призванной довести дело до Европейского суда по правам человека».«Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» - эти крылатые слова Остапа Бендера из бессмертного шедевра «12 стульев» вполне подходят к создавшейся ситуации.Нашему правительству остается выбор – сохранить лицо перед лицом мировой общественности и наказать виновных по всей строгости закона РФ, чем докажут всем о непричастности к этим событиям, или же дело в конечном итоге дойдет до международного суда. А там церемониться точно не станут.



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