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Гарибашвили: Необходимо ускорить интеграцию Грузии в НАТО
17.03.2021 23:20
«Последние события в Черноморском регионе показывают необходимость вывести сотрудничество на новый этап и ускорить интеграцию Грузии в Альянс», - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как отметил глава правительства, Грузия доказала, что способна внести свой вклад в евроатлантический мир и безопасность.
«У меня была очень хорошая встреча с Йенсом Столтенбергом о динамике сотрудничества между НАТО и Грузией. Грузия доказала, что способна внести свой вклад в евроатлантический мир и безопасность. Последние события в Черноморском регионе демонстрируют необходимость вывести сотрудничество на новый этап и ускорить интеграцию Грузии в НАТО», - заявил Гарибашвили.
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