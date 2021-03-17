

Гарибашвили: Необходимо ускорить интеграцию Грузии в НАТО

17.03.2021 23:20





«Последние события в Черноморском регионе показывают необходимость вывести сотрудничество на новый этап и ускорить интеграцию Грузии в Альянс», - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Как отметил глава правительства, Грузия доказала, что способна внести свой вклад в евроатлантический мир и безопасность.



«У меня была очень хорошая встреча с Йенсом Столтенбергом о динамике сотрудничества между НАТО и Грузией. Грузия доказала, что способна внести свой вклад в евроатлантический мир и безопасность. Последние события в Черноморском регионе демонстрируют необходимость вывести сотрудничество на новый этап и ускорить интеграцию Грузии в НАТО», - заявил Гарибашвили.



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