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НАТО начинает крупнейшие военные учения НАТО в Европе за 25 лет


18.03.2021   16:51


Начинаются крупнейшие военные учения НАТО в Европе за последние 25 лет «Защитник Европы 21», в которых Грузия также примет участие. В военных маневрах, которые продлятся до июня, примут участие более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран.

Военные учения пройдут в 12 странах с участием ключевых компонентов ВВС и ВМС США.

В официальном заявлении говорится, что военные учения демонстрируют способность НАТО и его партнеров быть стратегическими партнерами в области безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе, поддерживать потенциал в Северной Европе, на Кавказе, в Украине и Африке.

«Защитник Европы 21» — это многонациональные совместные учения под руководством США, направленные на усиление готовности и взаимодействия между США, НАТО и странами-партнерами.

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