

Командующий Армией США в Европе и Африке посетил Тбилиси

18.03.2021 18:24

Civil Georgia



Командующий Армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи 15-17 марта посетил Тбилиси, где встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.



В совместном заявлении, опубликованном 18 марта Командованием армии США в Европе и Африке и Министерством обороны Грузии, говорится, что в ходе визита генерал Каволи и министр Бурчуладзе обсудили проблемы безопасности в регионе, инициативы сотрудничества в области безопасности и перспективы будущего сотрудничества. «Особое внимание было уделено совместным учениям и тренировкам, в том числе многонациональным учениям «Твердый дух» (Agile Spirit), запланированным на лето 2021 года», — говорится в заявлении.



В ходе встречи с генералом Каволи и генерал-майором Георгием Матиашвили стороны обсудили успешную реализацию Программы готовности Грузии к обороне (GRDP). В центре внимания были также приоритеты будущего сотрудничества в области безопасности.



Согласно совместному заявлению, в ходе визита генерал Каволи также посетил Вазиани, где «американские инструкторы помогают грузинской стороне в развитии возможностей обучения в рамках учебного компонента Программы готовности к обороне Грузии (GDRP-T)».



«Американские и грузинские военные с гордостью служат бок о бок в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане и во всем мире», — говорится в заявлении.





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