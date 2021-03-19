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В Грузии прошли учения с участием четырех кораблей НАТО
19.03.2021 11:28
Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2) в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В маневрах были задействованы два катера береговой охраны погранполиции – «Диоскурия» и «Очамчира», а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария).
Из-за пандемии коронавируса совместные учения были спланированы с учетом всех рекомендаций и мер предосторожности.
«Целью учений является повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса», — отметили в пресс-службе МВД.
В ведомстве отмечают, что на фоне пандемии регулярные портовые визиты кораблей НАТО в Грузию говорят о решительной поддержке со стороны альянса.
«Это является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море», — подчеркнули в министерстве.
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии 15 марта. Они уже покинули страну. Корабль НАТО также посещал Грузию в феврале. Тогда для проведения учений в порт Батуми прибыл эсминец США Donald Cook.
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