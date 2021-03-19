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По факту смерти медсестры начато расследование


19.03.2021   14:47


МВД начало расследование смерти 27-летней медсестры, впавшей в анафилактический шок после введения вакцины от коронавируса. Об этом корреспонденту Report.ge сообщили в МВД.

Расследование возбуждено по части первой статьи 116 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за убийство по неосторожности.

Для справки, вчера, 18 марта, в поликлинике «Имеди» в Ахалцихе молодая медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Вчера же 27-летнюю Меги Барбакадзе перевезли из Ахалцихе в Первую университетскую клинику Тбилиси.

Сегодня молодая женщина скончалась в Первой университетской клиники.

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