|
|
|
По факту смерти медсестры начато расследование
19.03.2021 14:47
МВД начало расследование смерти 27-летней медсестры, впавшей в анафилактический шок после введения вакцины от коронавируса. Об этом корреспонденту Report.ge сообщили в МВД.
Расследование возбуждено по части первой статьи 116 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за убийство по неосторожности.
Для справки, вчера, 18 марта, в поликлинике «Имеди» в Ахалцихе молодая медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.
Вчера же 27-летнюю Меги Барбакадзе перевезли из Ахалцихе в Первую университетскую клинику Тбилиси.
Сегодня молодая женщина скончалась в Первой университетской клиники.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна