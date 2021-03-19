|
|
|
Суд признал виновными по делу Шакарашвили еще пятерых совершеннолетних
19.03.2021 15:38
Пятеро совершеннолетних, обвиняемых в насилии по делу о смерти Георгия Шакарашвили, признаны Тбилисским городским судом виновными.
Четверо из пяти задержанных были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый, а один подсудимый, регбист Васил Махарадзе, был приговорен к 9 годам лишения свободы.
Приговор огласил судья Лаврентий Маглакелидзе.
На сегодняшнем судебном заседании защита выступила с заключительным словом, после чего стороны воспользовались своим правом на реплику.
Для справки, пятеро взрослых обвиняемых по делу футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются в насилии, организации группового насилия и незаконном лишении свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна