

Суд признал виновными по делу Шакарашвили еще пятерых совершеннолетних

19.03.2021 15:38





Пятеро совершеннолетних, обвиняемых в насилии по делу о смерти Георгия Шакарашвили, признаны Тбилисским городским судом виновными.



Четверо из пяти задержанных были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый, а один подсудимый, регбист Васил Махарадзе, был приговорен к 9 годам лишения свободы.



Приговор огласил судья Лаврентий Маглакелидзе.



На сегодняшнем судебном заседании защита выступила с заключительным словом, после чего стороны воспользовались своим правом на реплику.



Для справки, пятеро взрослых обвиняемых по делу футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются в насилии, организации группового насилия и незаконном лишении свободы.



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