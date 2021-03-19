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Суд признал виновными по делу Шакарашвили еще пятерых совершеннолетних


19.03.2021   15:38


Пятеро совершеннолетних, обвиняемых в насилии по делу о смерти Георгия Шакарашвили, признаны Тбилисским городским судом виновными.

Четверо из пяти задержанных были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый, а один подсудимый, регбист Васил Махарадзе, был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Приговор огласил судья Лаврентий Маглакелидзе.

На сегодняшнем судебном заседании защита выступила с заключительным словом, после чего стороны воспользовались своим правом на реплику.

Для справки, пятеро взрослых обвиняемых по делу футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются в насилии, организации группового насилия и незаконном лишении свободы.

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