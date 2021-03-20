

В российской армии набирают пулеметчиков по объявлению на сайтах вакансий

20.03.2021 16:48





Министерство обороны РФ опубликовало для жителей Екатеринбурга объявление с вакансией «пулеметчик» на сайтах по поиску работы upjobs.ru и «Зарплата.ру». Как пояснили Znak.com в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), это абсолютно реальные вакансии.



Как рассказал Znak.com начальник пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Валенцов, военные пытаются использовать все способы для привлечения на контрактную службу жителей Свердловской области, в том числе и через сайты трудоустройства.



«Мы имеем право назначать туда людей с образованием минимум девять классов. Если он соответствует, то проходит мероприятия отбора, в том числе и психолога, который решает, годен человек на эту должность или нет. Первый контракт можно заключить до 40 лет. Вакансии есть не только в Свердловской области, но и в других регионах нашей необъятной Родины. Соискатель сможет выбрать, где он будет служить, а мы подберем ему вакансию с учетом возможности», — говорит Валенцов.



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