

Подразделение Национальной гвардии Грузии вернулось из ЦАР

20.03.2021 21:27





Взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии, принимавший участие в военно-тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA) в Центральноафриканской Республике (ЦАР), благополучно вернулся на родину. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны Грузии.



На военном аэродроме в поселке Алексеевка грузинских миротворцев встречали заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, начальник Национальной гвардии, бригадный генерал Роман Джохадзе и другие высокопоставленные военные.



Они поздравили военнослужащих с мирным возвращением на родину и пожелали им успехов. Посол Франции в Грузии Диего Колас и военный атташе, подполковник Дэнни Питт также поблагодарили грузинских военных за достойную службу в ходе международной миссии.



В рамках EUTM RCA шестой сводный взвод Национальной гвардии в течение шести месяцев служил на базе в столице ЦАР, Банги. Главной задачей грузинских военных было обеспечение безопасности базы, в том числе моторизованное патрулирование и конвоирование. Взвод действовал в зоне ответственности и под эгидой французского контингента, который представляет силы ЕС в ЦАР (EUFOR RCA).



«По информации главы миссии, они выполнили миссию в полных вызовов и сложных условиях с отличием и мужеством, присущим грузинским военным. Этим контингентом командир особенно гордился. Мы очень довольны таким французско-грузинским сотрудничеством», — сказал Диего Колас.



По принципу ротации в ближайшее время в ЦАР направят другой сводный взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии.



Грузия участвует в различных миротворческих операциях в ЦАР с 2014 года, когда в Африку отправились 156 грузинских солдат и офицеров. В последующем число представителей Грузии в миротворческой миссии часто менялось.



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