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Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского солдата
22.03.2021 12:30
Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили, поздравивший грузинских пограничников с профессиональным праздником фотографией российского солдата, написал в Facebook, что администратор сайта «совершил серьезную ошибку», и извинился перед общественностью.
«Друзья, не секрет, что я сам не веду официальную страницу Facebook. Однако я несу ответственность за все публикуемые материалы и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу искреннего прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг не тема для споров и дискуссий», — написал Суджашвили в социальной сети.
Напомним, на странице замминистра было размещено фото, на котором был изображен российский пограничник. Пост был удален после того, как подписчики указали в комментариях на ошибку.
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