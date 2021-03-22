

Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского солдата



СОВА 22.03.2021 12:30



Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили, поздравивший грузинских пограничников с профессиональным праздником ​​фотографией российского солдата, написал в Facebook, что администратор сайта «совершил серьезную ошибку», и извинился перед общественностью.



«Друзья, не секрет, что я сам не веду официальную страницу Facebook. Однако я несу ответственность за все публикуемые материалы и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу искреннего прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг не тема для споров и дискуссий», — написал Суджашвили в социальной сети.



Напомним, на странице замминистра было размещено фото, на котором был изображен российский пограничник. Пост был удален после того, как подписчики указали в комментариях на ошибку.



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