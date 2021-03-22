

На центральной автомагистрали в Грузии задержан гражданин с незаконным оружием

22.03.2021 12:33

Новости-Грузия



В Грузии правоохранители задержали одного человека за приобретение, хранение и перевозку незаконного оружия и боевых материалов, сообщает МВД.



48-летний гражданин был задержан на центральной автомобильной трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в то время, когда перевозил незаконное оружие в собственном автомобиле. Во время обыска полицейские изъяли два автоматических огнестрельных оружия, три обоймы и около тысячи боевых патронов, предназначенных для автоматического оружия.



Следствие ведется по статье УК Грузии «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Наказывается лишением свободы». Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до девяти лет.



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