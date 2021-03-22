

Задержаны двое по обвинению в причастности к воровскому миру и вымогательстве

22.03.2021 13:29





Сотрудники Гардабанского районного Управления полиции Квемо Картли и районной прокуратуры Рустави задержали судимого ранее Х.П., 1968 г.р. и Э.А., 1972 г.р. по обвинению причастности к «воровскому миру» и вымогательстве.



«Х.П. и Е.А. действовали по правилам, установленным в «воровским мире».Х.П. пытался получить материальную выгоду для себя лично и для «воровского мира», запугивая людей. По указанию одного из криминальных авторитетов, живущих за границей второй задержанный - Э.А., систематически угрожал односельчанину убить его членов семьи и вымогал деньги в пользу «воровского мира», - говорится в сообщении МВД.



Причастность в «воровскому миру» и вымогательство наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.





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