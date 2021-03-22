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Болгария - карма российской разведки
22.03.2021 16:14
Сергей Михеев
В Болгарии разоблачили резидентурную сеть российской разведки. Как заявила представитель главного прокурора Сийка Милева по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой задержаны шесть сотрудников МО Болгарии. "Речь идет о группе лиц, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу иностранного государства", - заявила Милева.
По словам Милевой один из задержанных, подозреваемый в государственной измене, военное образование в свое время получил в Москве в разведшколе ГРУ, а на родине занимался формированием резидентуры из военнослужащих, имеющих доступ к секретным информациям и занимавших высокие должности в МО Болгарии. Милева так же заявила, что расследованием было установлено, что «…его супруга, имеющая двойное гражданство, была посредником в контактах резидента с представителями посольства России…».
В качестве доказательства на брифинге были представлены аудио и видеоматериалы, которые доказывают вину задержанных.
В свою очередь главный прокурор Болгарии заявил, что преступную группу, которая на протяжении длительного времени вела подрывную деятельность против Болгарии, удалось выявить и задержать в тесном сотрудничестве со спецслужбами стран партнеров.
По законам Болгарии задержанным грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного.
Напомним, что за последние полтора года Болгария также объявила персоной нон-грата и выслала из страны около десятка российских дипломатов, которые занимались сбором секретной информации представляющую государственную тайну о болгарской армии, ее перевооружении, о сведениях касающихся интересов Болгарии, ЕС и НАТО.
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