

Бывший сотрудник СГБ рассказал подробности шпионажа против политических оппонентов власти

22.03.2021 18:43

Civil.ge



Телекомпания «Мтавари архи» 21 марта выпустил в эфир записанное 1,5 года назад интервью, предположительно, с бывшим сотрудником Службы госбезопасности Грузии, который сейчас находится тюремном заключении Иване Гулашвили. В интервью Гулашвили рассказывает о приказах, полученных во время акций протеста в июне 2019 года, а также о слежке за политическими и религиозными лидерами.



За день до интервью материал о Гулашвили был показан по телеканалу «Пирвели». По заявлению телекомпании «Мтавари архи», Гулашвили, среди прочего, судили за разглашение конфиденциальных материалов.



Публикация записей совпала с острым политическим кризисом в стране и отставкой Георгия Гахария с должности премьер-министра, который ранее был министров внутренних дел. Опубликованию интервью с Гулашвили предшествовала публикация секретных аудиозаписей, обличающих действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главу Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе. По мнению аналитиков, все это свидетельствует о нарастании напряженности внутри правящей команды.

Согласно сообщениям, Гулашвили первоначально работал в подчинении одного из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Николоза Шарадзе, который сейчас возглавляет Пограничную полицию МВД, а затем Гулашвили был переведен в подчинение к заместителю министра внутренних дел Кахаберу Сабанадзе, где, по его словам, был оформлен криминалистом, а на самом деле ему было поручено вести слежку. Иване Гулашвили сказал в интервью, что у него есть много секретных записей, за которые его могут убить.



Слежка за политиками

Гулашвили рассказал, что в 2014 году, когда он работал под руководством Шарадзе, ему было поручено проникнуть в дом юриста Аны Долидзе и установить камеры наблюдения. Позже Ана Долидзе занимала должность заместителя министра обороны, а также была парламентским секретарем президента и членом Высшего совета юстиции. По словам Гулашвили, камеры сняли в доме Долидзе после того, как были сняты кадры ее личной жизни.



Долидзе, которая в настоящее время планирует создать политическую партию, заявила телекомпании «Мтавари архи», что ее никогда не шантажировали кадрами из ее личной жизни, но однажды получила сообщение о том, что ее записали во время определенных переговоров при участии «якобы коррупционной сделке».



По словам Гулашвили, для получения личной информации о тогдашнем шейхе Управления мусульман Грузии Вагифе Акперове, Шарадзе поручил ему запустить вирусные программы в персональный компьютер шейха.



Акперов ушел в отставку в начале 2014 года, сославшись на давление со стороны Службы безопасности. Говоря об этом, Акперов сказал, что его шантажировали публикацией скрытых записей.



Приказы, отданные во время акций протеста 20 июня

Гулашвили, который, по сообщениям, в 2019 году работал под руководством заместителя министра внутренних дел Кахабера Сабанадзе, вспомнил, что во время митингов в июне 2019 года Сабанадзе поручил ему поджечь монитор, на котором транслировались выступления во время митингов.



По словам Гулашвили, что он только перерезал линию электропередачи, но не стал поджигать монитор, потому что боялся взрыва. Немного отличающуюся версию упомянули в сюжете на телеканале «Пирвели», согласно которому, Сабанадзе приказал уничтожить оба монитора и звуковую систему, установленную на акции протеста, что помешало лидерам на акции установить коммуникацию с собравшимися на митинге во время беспорядков.



Гулашвили также отметил, что ему было поручено изъять «семь винчестеров» с записями с акции протеста из системы наблюдения здания Парламента. По его словам, прокуратура пыталась скопировать эти записи, но пришел приказ приостановить эти действия. По словам Гулашвили, такой приказ могли отдать «только Гахария и Сабанадзе». «Никто другой не мог отдать там приказ», — сказал он, добавив, что приказ получил от Сабанадзе.



Гулашвили также заявил, что 20 июля ему было поручено установить устройство GPS-слежения под автомобилем Георгия Руруа, акционера телекомпании «Мтавари архи», который в настоящее время находится в тюремном заключении. Спустя несколько месяцев Руруа арестовали по обвинению в незаконном ношении огнестрельного оружия. Оппозиция считает его «политическим заключенным» и требует его освобождения.



Сюжет телеканала «Пирвели» от 20 марта напрямую касается также и Кахи Сабанадзе. Канал показал тайно записанные кадры, которые были взяты предположительно из видео, которое было тайно снято 21 октября 2019 года в его кабинете. Судя по видеозаписи, за Сабанадзе, который был тесно связан с избранным тогда премьер-министром Гахария, следили другие сотрудники Службы безопасности, поскольку запись была сделана в здании Министерства внутренних дел.



Телекомпания «Пирвели» заявила, что произошла утечка секретных файлов из Службы государственной безопасности, содержащих записи разговоров между высокопоставленными сотрудниками безопасности, видеозаписи предполагаемых преступлений сотрудников Службы безопасности и список секретных агентов СГБ. Как сообщает телеканал, запись также содержит кадры, сделанные с помощью дрона во время учений Департамента специального назначения МВД.



По информации телеканала, прокуратура заключила с Гулашвили процессуальное соглашение и сократила срок его заключения с 9 до 2 лет. Как ожидается, что Гулашвили покинет Руставскую тюрьму через девять месяцев.



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