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Прокуратура начала расследование по факту возможной слежки за Кахой Сабанадзе и рядом других лиц
23.03.2021 12:14
Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможной слежки за бывшим заместителем министра внутренних дел Кахой Сабанадзе и несколькими другими людьми, о чем сообщалось в СМИ.
Как сообщили Первому каналу Грузии в прокуратуре на основании публично распространенной информации, 22 марта 2021 года началось расследование по фактам возможных нарушений тайны частной коммуникации и возможного злоупотребления служебным положением отдельными публичными служащими. В частности, по данным прокуратуры, следствие началось по признакам преступления, предусмотренного подпунктом «Б» части 4 статьи 158 и частью первой статьи 333 Уголовного кодекса Грузии.
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