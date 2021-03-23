

Гражданина Турции приговорили в Грузии к бессрочному заключению за убийство

23.03.2021 16:00





Районный суд города Гори (регион Шида Картли) приговорил гражданина Турции к бессрочному заключению за умышленное убийство сотрудника местной полиции, совершенное с особой жестокостью, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.



Убийство произошло летом 2020 года в городе Гори. 44-летний сотрудник полицейского департамента МВД в регионе Шида-Картли был убит 1 июля в собственном доме иностранцем, который снимал у него комнату.

Согласно доказательствам, представленным на суде, иностранец напал на мужчину с ножом, когда тот спал, и нанес



ему несколько ранений с особой жестокостью на глазах у детей. После этого нападавший скрылся с места преступления. Сотрудник полиции скончался на месте от полученных ран.



Полиция задержала убийцу в тот же день. Ему было предъявлено обвинение по статье «умышленной убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью, заведомо для виновного лица, находящегося в беспомощном состоянии». В качестве меры пресечения суд избрал ему заключение.





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