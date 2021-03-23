

НАТО: Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности

23.03.2021 22:05





Министры иностранных дел стран-членов НАТО, в рамках министериала, распространяют совместное заявление, в котором в перечне существующих вызовов говорится и об угрозах, исходящих от России.



В заявлении говорится и угрозах от терроризма.



«НАТО будет продолжать адаптироваться. Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Напористые и авторитарные державы, а также негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других асимметричных угроз», - говорится в заявлении.



Тут же отмечается, что НАТО продолжает обеспечивать оборонную и оперативную эффективность на фоне кризиса, вызванного пандемией.



«Пандемия Covid-19 еще раз демонстрирует то, что мы сталкиваемся с постоянно меняющимися вызовами; мы будем продолжать обеспечивать нашу оборону и оперативную эффективность на протяжении всего этого кризиса. Мы отдаем дань уважения всем тем, кто борется с этой пандемией во всех наших странах и во всем мире», - отмечается в заявлении.



Для справки, 23-24 марта в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.



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