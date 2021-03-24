

За фальсификацию результатов ПЦР-теста арестован один человек

24.03.2021 11:59





Следственная служба министерства финансов Грузии задержала одного человека по факту изготовления и продажи поддельных официальных документов.



По версии следствия, «обвиняемый от имени одного из медицинских учреждений в Имеретинском районе изготовил за за 200 лари справки с отрицательными результатами лабораторного теста ПЦР на коронавирус».



Следственная служба изъяла большое количество предварительно подписанных и проштампованных чистых бланков.



Следствие ведется по части первой статьи 362 и части четвертой статьи 221 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.



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