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За фальсификацию результатов ПЦР-теста арестован один человек


24.03.2021   11:59


Следственная служба министерства финансов Грузии задержала одного человека по факту изготовления и продажи поддельных официальных документов.

По версии следствия, «обвиняемый от имени одного из медицинских учреждений в Имеретинском районе изготовил за за 200 лари справки с отрицательными результатами лабораторного теста ПЦР на коронавирус».

Следственная служба изъяла большое количество предварительно подписанных и проштампованных чистых бланков.

Следствие ведется по части первой статьи 362 и части четвертой статьи 221 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

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