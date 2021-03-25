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Мужчину, возможно по ошибке, застрелили в машине


25.03.2021   11:00


В Кахети недалеко от села Чумлаки в автомобиле был застрелен мужчина возрастом около 40 лет. Еще двое, находившихся в машине, пострадали.

По одной из версий, погибшего приняли за другого, он сидел за рулем машины того человека, чье убийство планировалось.

По имеющимся данным, причиной убийства стала ссора. Как говорят в селе Чумлаки, убит мужчина, приехавший из Самегрело в Кахети для работы.

Report.geуточняет подробности инцидента в МВД.

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