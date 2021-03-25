

Мужчину, возможно по ошибке, застрелили в машине

25.03.2021 11:00





В Кахети недалеко от села Чумлаки в автомобиле был застрелен мужчина возрастом около 40 лет. Еще двое, находившихся в машине, пострадали.



По одной из версий, погибшего приняли за другого, он сидел за рулем машины того человека, чье убийство планировалось.



По имеющимся данным, причиной убийства стала ссора. Как говорят в селе Чумлаки, убит мужчина, приехавший из Самегрело в Кахети для работы.



Report.geуточняет подробности инцидента в МВД.





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