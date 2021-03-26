

На грузино-турецкой границе задержали двух человек с контрабандными ювелирными изделиями

26.03.2021 12:27

Новости-Грузия



Двое человек были задержаны за ввоз в Грузию из Турции контрабандных золотых и серебряных изделий общей стоимостью более 23 тысяч долларов. Об этом сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.



Следствие установило, что через ТПП «Сарпи» обвиняемые тайно ввезли в страну незадекларированные ювелирные украшения в особо крупном размере. По итогам следственных действий были изъяты изделия из золота весом 701,6 грамма и серебра весом 26,54 грамма. Таможенная стоимость этих товаров составляет 76 тысяч лари.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.





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