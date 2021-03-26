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Трое фигурантов дела о смерти Георгия Шакарашвили попали под амнистию
26.03.2021 12:43
В отношении трех фигурантов дела о смерти футболиста Георгия Шакарашвили прекращено уголовное преследование – их коснулась амнистия. В рамках расследования Ираклию Цакадзе, Сабе Гогшелидзе и Сабе Чхартишвили были предъявлены обвинения по эпизоду о насилии и умышленном нанесении легких телесных повреждений.
Суд принял такое решение после согласия одного из потерпевших – Вахтанга Чиковани, который заявил, что более не имеет претензий к осужденным. Кроме того, сообщается об удовлетворении ходатайства адвокатов о возврате суммы залога, внесенного фигурантами дела.
Во время предыдущего заседания все трое обвиняемых были освобождены из зала суда. Они покинули места заключения после того, как признали свою вину.
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