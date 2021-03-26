

В Бакуриани взорвалась машина

26.03.2021 15:07





В Бакуриани в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина средних лет.



Сообщается, что инцидент произошел, когда он попытался вынуть какой-ту вещь из багажника своей машины.



Мужчина получил легкие ожоги. Причина взрыва в настоящее время неизвестна.



Расследование происшествия возбуждено по статье 229, которая предусматривает наказание за перевозку взрывчатого или опасного для жизни и здоровья вещества, повлекшего причинение вреда человеку или имуществу.



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