Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Бакуриани взорвалась машина


26.03.2021   15:07


В Бакуриани в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина средних лет.

Сообщается, что инцидент произошел, когда он попытался вынуть какой-ту вещь из багажника своей машины.

Мужчина получил легкие ожоги. Причина взрыва в настоящее время неизвестна.

Расследование происшествия возбуждено по статье 229, которая предусматривает наказание за перевозку взрывчатого или опасного для жизни и здоровья вещества, повлекшего причинение вреда человеку или имуществу.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна