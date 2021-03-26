|
|
|
В Бакуриани взорвалась машина
26.03.2021 15:07
В Бакуриани в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина средних лет.
Сообщается, что инцидент произошел, когда он попытался вынуть какой-ту вещь из багажника своей машины.
Мужчина получил легкие ожоги. Причина взрыва в настоящее время неизвестна.
Расследование происшествия возбуждено по статье 229, которая предусматривает наказание за перевозку взрывчатого или опасного для жизни и здоровья вещества, повлекшего причинение вреда человеку или имуществу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна