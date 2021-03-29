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В Сагареджо ранили молодого мужчину
29.03.2021 11:58
Словесная перепалка между мужчинами в Сагареджо привела к ранению одного из них. Пострадал молодой парень, его ранили в нижние конечности из огнестрельного оружия.
Случай произошел поздно ночью. На данном этапе точные причины конфликта неизвестны. Раненого сначала поместили в больницу «Джео Хоспиталс» в Сагареджо, а позднее перевезли в клинику Аладашвили.
По делу начато расследование.
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